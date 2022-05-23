В результате аварий 5 человек скончались, среди погибших есть один несовершеннолетний.
Кроме того, 35 участников аварий получили травмы разной степени тяжести, среди них четверо детей, уточняют в ГИБДД.
В Дагестане за прошлую неделю выявлено около 30 дорожно-транспортных происшествий, информирует Госавтоинспекция республики.
В результате аварий 5 человек скончались, среди погибших есть один несовершеннолетний.
Кроме того, 35 участников аварий получили травмы разной степени тяжести, среди них четверо детей, уточняют в ГИБДД.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..