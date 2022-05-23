ЗАМАНА - 5 человек, в том числе ребенок, погибли за неделю в авариях на дорогах Дагестана

5 человек, в том числе ребенок, погибли за неделю в авариях на дорогах Дагестана

Автор
23 мая, 2022. Понедельник 13:12
|||
5 человек, в том числе ребенок, погибли за неделю в авариях на дорогах Дагестана

В Дагестане за прошлую неделю выявлено около 30 дорожно-транспортных происшествий, информирует Госавтоинспекция республики.

5 человек, в том числе ребенок, погибли за неделю в авариях на дорогах Дагестана
Происшествия

В результате аварий 5 человек скончались, среди погибших есть один несовершеннолетний.

Кроме того, 35 участников аварий получили травмы разной степени тяжести, среди них четверо детей, уточняют в ГИБДД.

Прочитано 11 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top