ЗАМАНА - Двухлетний мальчик погиб в результате автонаезда в Дагестане

Двухлетний мальчик погиб в результате автонаезда в Дагестане

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20 мая, 2022. Пятница 10:16
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Двухлетний мальчик погиб в результате автонаезда в Дагестане

Смертельная авария с малолетним ребёнком случилась в Кизлярского районе, информирует МВД по республике.

Двухлетний мальчик погиб в результате автонаезда в Дагестане
Происшествия

«19 мая, около 17:00, в селе Большая Задоевка 36-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗ-2757», наехал на своего двухлетнего сына, внезапно подбежавшего к транспортному средству», — заявляет ведомство.

От полученных тяжелых телесных травм мальчик погиб на месте.

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