«19 мая, около 17:00, в селе Большая Задоевка 36-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗ-2757», наехал на своего двухлетнего сына, внезапно подбежавшего к транспортному средству», — заявляет ведомство.
От полученных тяжелых телесных травм мальчик погиб на месте.
Двухлетний мальчик погиб в результате автонаезда в Дагестане
- Автор Дарья
- 20 мая, 2022. Пятница 10:16
Смертельная авария с малолетним ребёнком случилась в Кизлярского районе, информирует МВД по республике.
«19 мая, около 17:00, в селе Большая Задоевка 36-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗ-2757», наехал на своего двухлетнего сына, внезапно подбежавшего к транспортному средству», — заявляет ведомство.
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