«На месте инцидента мы нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Потерь среди работников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданских нет», – отмечает ведомство.
НАК: На месте перестрелки найдено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ
- Автор Дарья
- 18 мая, 2022. Среда 12:08
В процессе КТО в Махачкале были убиты двое бандитов, на месте перестрелки найдено оружие, боеприпасы и СВУ, информирует Информационный центр Национального антитеррористического комитета.
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