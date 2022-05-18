ЗАМАНА - НАК: На месте перестрелки найдено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ

НАК: На месте перестрелки найдено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ

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18 мая, 2022. Среда 12:08
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НАК: На месте перестрелки найдено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ

В процессе КТО в Махачкале были убиты двое бандитов, на месте перестрелки найдено оружие, боеприпасы и СВУ, информирует Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

НАК: На месте перестрелки найдено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ
Происшествия

«На месте инцидента мы нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Потерь среди работников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданских нет», – отмечает ведомство.

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