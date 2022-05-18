ЗАМАНА - Боевики собирались совершить теракт на одном из объектов энергетики Махачкалы

Боевики собирались совершить теракт на одном из объектов энергетики Махачкалы

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18 мая, 2022. Среда 10:11
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Боевики собирались совершить теракт на одном из объектов энергетики Махачкалы

В ходе контртеррористической операции в Махачкале убиты двое преступников, пишет Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Боевики собирались совершить теракт на одном из объектов энергетики Махачкалы
Происшествия

По сведениям НАК, в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий в регионе, органами безопасности были получены данные о скрывающихся в Ленинском районе Махачкалы вооруженных лицах, панирующих совершить теракт на одном из объектов энергетики города.

«В целях недопущения проведения террористических акций и обеспечения безопасности россиян главой регионального Управления ФСБ РФ было принято решение об осуществлении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории района», – информирует ведомство.

Найденным в районе электроподстанции преступникам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они начали стрелять по работникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта двое бандитов были убиты.

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