Боевики собирались совершить теракт на одном из объектов энергетики Махачкалы

По сведениям НАК, в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий в регионе, органами безопасности были получены данные о скрывающихся в Ленинском районе Махачкалы вооруженных лицах, панирующих совершить теракт на одном из объектов энергетики города.

«В целях недопущения проведения террористических акций и обеспечения безопасности россиян главой регионального Управления ФСБ РФ было принято решение об осуществлении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории района», – информирует ведомство.

Найденным в районе электроподстанции преступникам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они начали стрелять по работникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта двое бандитов были убиты.