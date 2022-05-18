ЗАМАНА - Двое боевиков ликвидированы в Махачкале

Двое боевиков ликвидированы в Махачкале

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18 мая, 2022. Среда 09:26
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Двое боевиков ликвидированы в Махачкале

Двое боевиков убиты в ходе контртеррористической операции в Махачкале, информирует источник в силовых структурах.

Двое боевиков ликвидированы в Махачкале
Происшествия

Ранее информировали, что в Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции. Особый правовой режим работает на указанной территории с 18 мая 02:45 по московскому времени.

Сведения будут обновляться.

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