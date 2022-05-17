«Мужчина в интернете наткнулся на объявление о продаже животных. Написав продавцу, 54-летнему жителю Кизлярского района, подозреваемый попросил продать скот в рассрочку на 6 месяцев. Составив договорную расписку о сроке возврата денежных средств, мужчина забрал животных. Позже продал их, а вырученные средства потратил, так и не вернув долг», – сообщает ведомство. Собрана информация для принятия процессуального решения.
Житель Дагестана обманным путем завладел крупным рогатым скотом на 400 000 рублей
- Автор Дарья
- 17 мая, 2022. Вторник 14:12
Житель Тарумовского района обманным образом завладел 15 головами крупного рогатого скота стоимостью 400 000 рублей, информирует пресс-служба регионального МВД.
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