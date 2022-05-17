Житель Дагестана обманным путем завладел крупным рогатым скотом на 400 000 рублей

«Мужчина в интернете наткнулся на объявление о продаже животных. Написав продавцу, 54-летнему жителю Кизлярского района, подозреваемый попросил продать скот в рассрочку на 6 месяцев. Составив договорную расписку о сроке возврата денежных средств, мужчина забрал животных. Позже продал их, а вырученные средства потратил, так и не вернув долг», – сообщает ведомство. Собрана информация для принятия процессуального решения.