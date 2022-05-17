Четверо полицейских в Дагестане предстанут перед судом за избиение мужчины

«Полицейских обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 Уголовного Кодекса России (превышение должностных полномочий, осуществленное с применением насилия и специальных средств)», — заявляет пресс-служба.

Стоит напомнить, что 11 февраля 2020 года в населенном пункте Ахты Ахтынского района в здании отдела МВД, обвиняемые, с целью добиться признания от подозреваемого в воровстве, совершили множество ударов руками и ногами по определенным частям тела мужчины, в том числе с использованием спецсредств.