ЗАМАНА - Большую майнинг-ферму из 1476 аппаратов нашли в Махачкале

Большую майнинг-ферму из 1476 аппаратов нашли в Махачкале

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12 мая, 2022. Четверг 13:46
Большую майнинг-ферму из 1476 аппаратов нашли в Махачкале

Работники МВД и ФСБ региона в Махачкале нашли большую майнинг-ферму, информирует пресс-служба республиканского МВД.

Большую майнинг-ферму из 1476 аппаратов нашли в Махачкале
Происшествия

Сотрудники полиции изъяли 1476 высокопроизводительных аппаратов, которые вырабатывали цифровую валюту. В МВД по республики добавили, что владельцы майнинг-ферм предоставляли платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов.

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