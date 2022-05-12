Сотрудники полиции изъяли 1476 высокопроизводительных аппаратов, которые вырабатывали цифровую валюту. В МВД по республики добавили, что владельцы майнинг-ферм предоставляли платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов.
Большую майнинг-ферму из 1476 аппаратов нашли в Махачкале
- Автор Дарья
- 12 мая, 2022. Четверг 13:46
Работники МВД и ФСБ региона в Махачкале нашли большую майнинг-ферму, информирует пресс-служба республиканского МВД.
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