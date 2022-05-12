ЗАМАНА - В Дагестане задержан 18-летний юноша, подозреваемый в убийстве своего дедушки

В Дагестане задержан 18-летний юноша, подозреваемый в убийстве своего дедушки

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12 мая, 2022. Четверг 11:57
В Дагестане задержан 18-летний юноша, подозреваемый в убийстве своего дедушки

Полицейские арестовали 18-летнего парня, который признался в совершении убийства, информирует пресс-служба МВД по республике.

В Дагестане задержан 18-летний юноша, подозреваемый в убийстве своего дедушки
Происшествия

Как сообщают в ведомстве, накануне в Карабудахкентский отдел МВД поступило заявление о том, что на берегу моря, между Избербашем и Махачкалой, найдено обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти. Личность убитого определили, это 68-летний житель Избербаша.  По предварительным сведениям, между мужчиной и его 18-летним внуком случилась ссора, в результате чего последний ударил деда ножом и поджог. Далее на автомобиле «ВАЗ-2114», принадлежащем его жертве, сбежал, но был задержан полицией. На допросе парень признался, что между ним и дедушкой была ссора, слова родственника сильно задели его и он использовал холодное оружие.

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