В Дагестане задержан 18-летний юноша, подозреваемый в убийстве своего дедушки

Как сообщают в ведомстве, накануне в Карабудахкентский отдел МВД поступило заявление о том, что на берегу моря, между Избербашем и Махачкалой, найдено обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти. Личность убитого определили, это 68-летний житель Избербаша. По предварительным сведениям, между мужчиной и его 18-летним внуком случилась ссора, в результате чего последний ударил деда ножом и поджог. Далее на автомобиле «ВАЗ-2114», принадлежащем его жертве, сбежал, но был задержан полицией. На допросе парень признался, что между ним и дедушкой была ссора, слова родственника сильно задели его и он использовал холодное оружие.