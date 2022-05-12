ЗАМАНА - Пограничники изъяли у дагестанца более 720 кг осетра на сумму свыше 31 млн рублей

Пограничники изъяли у дагестанца более 720 кг осетра на сумму свыше 31 млн рублей

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12 мая, 2022. Четверг 08:16
Пограничники изъяли у дагестанца более 720 кг осетра на сумму свыше 31 млн рублей

Работники Пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану остановили нелегальный оборот особо ценных водных биологических ресурсов.

Пограничники изъяли у дагестанца более 720 кг осетра на сумму свыше 31 млн рублей
Происшествия

В селе Некрасовка Кизлярского района в нежилом здании и в автомобиле местного жителя обнаружилось более 720 кг рыбы осетровых видов (русский осетр, севрюга) без документов, которые могли бы подтвердить законность их вылова. «Предварительно нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 31 млн рублей. Идет выяснение всех обстоятельств», — уточняет ведомство.

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