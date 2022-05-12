Пограничники изъяли у дагестанца более 720 кг осетра на сумму свыше 31 млн рублей

В селе Некрасовка Кизлярского района в нежилом здании и в автомобиле местного жителя обнаружилось более 720 кг рыбы осетровых видов (русский осетр, севрюга) без документов, которые могли бы подтвердить законность их вылова. «Предварительно нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 31 млн рублей. Идет выяснение всех обстоятельств», — уточняет ведомство.