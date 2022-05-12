В Махачкале два человека убиты в результате стрельбы в многоквартирном доме

В Махачкале нашли убитыми отца и дочь в результате стрельбы в многоквартирном доме, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД по республике.

"В дежурную часть МВД региона пришло телефонное сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Лаптиева в Махачкале были слышны выстрелы. На место инцидента оперативно прибыли полицейские. В квартире обнаружились два трупа: 18-летняя девушка и ее 52-летний отец. Смерть обоих произошла в результате полученных огнестрельных ранений", — сообщает МВД.

Уточняют, что на месте трагедии рядом с погибшими были обнаружены ружья, предположительно из которых были сделаны выстрелы.