Сильные дожди размыли дороги в дух районах республики

Так, в Чародинском районе остановлено движение на автомобильной дороге местного значения: подъезд от автодороги «Цуриб - Арчиб» к селу Хурух на км 1+700 закрыт в результате обвала верхового откоса.

В связи с сильными дождями, осуществление каких-либо работ на этом участке не представляется возможным. Работы по расчистке обвала начнутся с наступлением благоприятных погодных условий. На закрытых участках дежурят 2 единицы дорожной техники. Примерное время открытия движения: 9 мая в 15:00 по московскому времени.