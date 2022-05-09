ЗАМАНА - Сильные дожди размыли дороги в дух районах республики

Сильные дожди размыли дороги в дух районах республики

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09 мая, 2022. Понедельник 03:49
Сильные дожди размыли дороги в дух районах республики

Дорожные специалисты убирают последствия ливневых дождей в Чародинском и Гунибском районах региона, информирует пресс-служба Минтранса Дагестана.

Сильные дожди размыли дороги в дух районах республики
Происшествия

Так, в Чародинском районе остановлено движение на автомобильной дороге местного значения: подъезд от автодороги «Цуриб - Арчиб» к селу Хурух на км 1+700 закрыт в результате обвала верхового откоса.

В связи с сильными дождями, осуществление каких-либо работ на этом  участке не представляется возможным. Работы по расчистке обвала начнутся с наступлением благоприятных погодных условий. На закрытых участках дежурят 2 единицы дорожной техники. Примерное время открытия движения: 9 мая в 15:00 по московскому времени.

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