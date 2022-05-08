ЗАМАНА - Арестован очередной фигурант уголовного дела о хищении продуктов для школ

Арестован очередной фигурант уголовного дела о хищении продуктов для школ

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08 мая, 2022. Воскресенье 15:04
Арестован очередной фигурант уголовного дела о хищении продуктов для школ

Дагестанский суд арестовал еще одного участника уголовного дела, которого подозревают в краже продуктов питания из учебных заведений Махачкалы, информирует пресс-служба Верховного суда региона.

Арестован очередной фигурант уголовного дела о хищении продуктов для школ
Происшествия

«В Советский районный суд Махачкалы пришло прошение органов следствия об избрании меры наказания очередному участнику уголовного дела о краже продуктов, которые предназначались для обеспечения питания учеников младших классов городских школ», – сообщает пресс-служба. Уточняется, что указом от 07.05.2022 суд избрал в отношении заведующей производством МБОУ «Гимназия №13» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 20 дней, до 25 июня текущего года.

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