ЗАМАНА - 3 человека, в том числе младенец, пострадали в аварии в Дагестане

3 человека, в том числе младенец, пострадали в аварии в Дагестане

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05 мая, 2022. Четверг 12:00
3 человека, в том числе младенец, пострадали в аварии в Дагестане

В Карабудахкентском районе в результате аварии пострадали 3 человека, в том числе младенец, информирует пресс-служба МВД по республике. 

3 человека, в том числе младенец, пострадали в аварии в Дагестане
Происшествия

ДТП случилось на 18 километре автомобильной дороги «Манас-Сергокала-Первомайское», 22-летний мужчина из Левашинского района, находясь за рулем «ВАЗ-217230», при совершении разворота не убедился в его безопасности и врезался в автомобиль «BA3-21104», которым управлял 31-летний житель Сергокалинского района.  «В результате аварии водитель «ВАЗ-217230» и пассажиры «BA3-21104», 22-летняя девушка и ее 7-месячный младенец, который на момент столкновения находился на руках у девушки, с различными телесными травмами находятся в больнице», — сообщает ведомство. Стоит заметить, что в автомобиле «ВАЗ-217230» также пребывал ещё один ребёнок, который сидел в детском автокресле и не получил травм.

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