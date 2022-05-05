3 человека, в том числе младенец, пострадали в аварии в Дагестане

ДТП случилось на 18 километре автомобильной дороги «Манас-Сергокала-Первомайское», 22-летний мужчина из Левашинского района, находясь за рулем «ВАЗ-217230», при совершении разворота не убедился в его безопасности и врезался в автомобиль «BA3-21104», которым управлял 31-летний житель Сергокалинского района. «В результате аварии водитель «ВАЗ-217230» и пассажиры «BA3-21104», 22-летняя девушка и ее 7-месячный младенец, который на момент столкновения находился на руках у девушки, с различными телесными травмами находятся в больнице», — сообщает ведомство. Стоит заметить, что в автомобиле «ВАЗ-217230» также пребывал ещё один ребёнок, который сидел в детском автокресле и не получил травм.