ЗАМАНА - В школах и детских садах Махачкалы эвакуируют детей из-за угрозы минирования

В школах и детских садах Махачкалы эвакуируют детей из-за угрозы минирования

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05 мая, 2022. Четверг 11:57
В школах и детских садах Махачкалы эвакуируют детей из-за угрозы минирования

В учебных заведениях и детских садах Махачкалы идет экстренная эвакуация детей, информирует пресс-служба администрации города.

В школах и детских садах Махачкалы эвакуируют детей из-за угрозы минирования
Происшествия

Причиной послужили поступившие сообщения о минировании школ и садов. Стоит заметить, что это не первая угроза о минировании школ в регионе. Идет проверка правоохранительными органами.

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