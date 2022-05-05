Причиной послужили поступившие сообщения о минировании школ и садов. Стоит заметить, что это не первая угроза о минировании школ в регионе. Идет проверка правоохранительными органами.
В школах и детских садах Махачкалы эвакуируют детей из-за угрозы минирования
- Автор Дарья
- 05 мая, 2022. Четверг 11:57
В учебных заведениях и детских садах Махачкалы идет экстренная эвакуация детей, информирует пресс-служба администрации города.
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