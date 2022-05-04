ЗАМАНА - В Дагестане мальчик в ходе спора ранил другого ребенка из пневматического ружья

В Дагестане мальчик в ходе спора ранил другого ребенка из пневматического ружья

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04 мая, 2022. Среда 01:55
В Дагестане мальчик в ходе спора ранил другого ребенка из пневматического ружья

Случай со стрельбой произошел в Дагестане, где в праздник Ураза-байрам девятилетний мальчик в ходе конфликта выстрелил из пневматического ружья в десятилетнего знакомого, который пришел к ним за угощениями. Сотрудники полиции выясняют причины инцидента.

В Дагестане мальчик в ходе спора ранил другого ребенка из пневматического ружья
Происшествия

"В отдел МВД Кизлярского района поступила информация от медиков скорой помощи о причинении вреда здоровью 10-летнему ребенку. В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили, что в праздничный день ребенок ходил по соседям за сладостями, во дворе одного из домов у него случился спор с 9-летним внуком владельцев дома. В результате 9-летний мальчик вынес из дома пневматическое ружье и выстрелил в пришедшего за угощениями знакомого, попав ему в грудь", — информирует МВД.

Пострадавший мальчик находится в больнице, ему оказана вся необходимая врачебная помощь.

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