"В отдел МВД Кизлярского района поступила информация от медиков скорой помощи о причинении вреда здоровью 10-летнему ребенку. В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили, что в праздничный день ребенок ходил по соседям за сладостями, во дворе одного из домов у него случился спор с 9-летним внуком владельцев дома. В результате 9-летний мальчик вынес из дома пневматическое ружье и выстрелил в пришедшего за угощениями знакомого, попав ему в грудь", — информирует МВД.
Пострадавший мальчик находится в больнице, ему оказана вся необходимая врачебная помощь.