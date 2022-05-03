ЗАМАНА - В Дагестане экс-главбуха районной больницы будут судить за мошенничество

В Дагестане экс-главбуха районной больницы будут судить за мошенничество

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03 мая, 2022. Вторник 12:46
В Дагестане экс-главбуха районной больницы будут судить за мошенничество

В конце марта  Буйнакским городским судом РД признаны виновными  бывший главный бухгалтер ГБУ РД «Буйнакская центральная районная больница» Салаватова Р.А. и кассир данного учреждения Мамаева А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В Дагестане экс-главбуха районной больницы будут судить за мошенничество
Происшествия

На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов установлено, что в 2016 году, Салаватова Р.А. и Мамаева А.А., по предварительному сговору с использованием служебного положения путём обмана похитили денежные средства в размере 1,8 млн. рублей, которые предназначались для выплат заработной платы медицинскому персоналу Буйнакской центральной районной больницы.

Суд приговорил  Салаватову Р.А.    к лишению свободы сроком на 2 (два) года и 6 месяцев условно,  с испытательным сроком на 2 года, Мамаеву А.А.  к лишению свободы сроком на 2 (два) года условно с испытательным сроком            1 (один) год. В рамках предварительного следствия и судебного разбирательства осужденные возместили нанесенный ущерб государству в полном объеме.   

Указанный состав преступления в соответствии с УК РФ предусматривает  наказание до 10 лет лишения свободы и  штраф  до 1 миллиона рублей. 

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