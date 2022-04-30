ЗАМАНА - Жительницу Левашинского района поймали за мошенничество с выплатами

Жительницу Левашинского района поймали за мошенничество с выплатами

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30 апреля, 2022. Суббота 21:23
Жительницу Левашинского района поймали за мошенничество с выплатами

В апреле Левашинским районным судом РДпризнана виновнойжительница с. Уллуая Левашинского района РД Каратова З.М. в совершении преступления, предусмотренногоч.4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат).

Жительницу Левашинского района поймали за мошенничество с выплатами
Происшествия

На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов установлено,чтоуказанное лицов 2012 году незаконно оформило трудовую пенсию по старости, завысив свой возраст (1980г.р.) на 23 года. В результате незаконного деяния были похищены бюджетные средства на суммуболее 1,1 млн. рублей. 

Суд приговорил Каратову З.М. к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцевусловно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, а также взысканию в доход государства похищенных средств в  полном объеме.

Указанный состав преступлений в соответствии с УК РФ предусматривает  наказание до 10 лет лишения свободы или штрафом до 1 млн.рублей.

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