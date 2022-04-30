На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов установлено,чтоуказанное лицов 2012 году незаконно оформило трудовую пенсию по старости, завысив свой возраст (1980г.р.) на 23 года. В результате незаконного деяния были похищены бюджетные средства на суммуболее 1,1 млн. рублей.
Суд приговорил Каратову З.М. к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцевусловно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, а также взысканию в доход государства похищенных средств в полном объеме.
Указанный состав преступлений в соответствии с УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы или штрафом до 1 млн.рублей.