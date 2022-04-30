Жительницу Левашинского района поймали за мошенничество с выплатами

В апреле Левашинским районным судом РДпризнана виновнойжительница с. Уллуая Левашинского района РД Каратова З.М. в совершении преступления, предусмотренногоч.4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат).

На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов установлено,чтоуказанное лицов 2012 году незаконно оформило трудовую пенсию по старости, завысив свой возраст (1980г.р.) на 23 года. В результате незаконного деяния были похищены бюджетные средства на суммуболее 1,1 млн. рублей.

Суд приговорил Каратову З.М. к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцевусловно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, а также взысканию в доход государства похищенных средств в полном объеме.

Указанный состав преступлений в соответствии с УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы или штрафом до 1 млн.рублей.