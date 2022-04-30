В Дагестане мужчину оштрафовали из-за несообщении о преступлении

На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов установлено, чтоуказанное лицо в мае 2020 году обладая достоверной информацией о функционировании ячейки международной террористической организации, запрещенной на территории России, состоящей из числа жителей с. Эндирей, не сообщил ее в правоохранительные органы.

Суд назначил Эркечеву Ш.Г. наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.

Указанный состав преступлений в соответствии с УК РФ предусматривает штраф до 100 тыс. рублей.