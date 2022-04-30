ЗАМАНА - В Дагестане мужчину оштрафовали из-за несообщении о преступлении

В Дагестане мужчину оштрафовали из-за несообщении о преступлении

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30 апреля, 2022. Суббота 21:20
В Дагестане мужчину оштрафовали из-за несообщении о преступлении

В марте  Хасавюртовским районным судом РДв совершении преступления, предусмотренногост. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении)признан виновным  жительс. Эндирей Хасавюртовского района РДЭркечев Ш.Г.

В Дагестане мужчину оштрафовали из-за несообщении о преступлении
Происшествия

На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов установлено, чтоуказанное лицо  в мае 2020 году обладая достоверной информацией о функционировании ячейки международной террористической организации, запрещенной на территории России, состоящей из числа жителей с. Эндирей, не сообщил ее в правоохранительные органы.

Суд назначил Эркечеву Ш.Г. наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.

Указанный состав преступлений в соответствии с УК РФ предусматривает  штраф до 100 тыс. рублей.

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