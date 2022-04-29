В Дагестане мужчину осудили за подделку документов

25 марта Буйнакским городским судом РД признан виновным ведущий эксперт Управления архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений администрации городского округа «город Буйнакск» Шамилов М.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат), ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов установлено, что Шамилов М.А. в 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан», путем предоставления поддельных документов об отсутствии зарегистрированного на него жилого помещения, незаконно получил бюджетные средства на сумму свыше 720 тыс. рублей.

Суд приговорил Шамилова М.А. к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 2 года, а также взысканию с осужденного в пользу Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Республики Дагестан причинённого ущерба в полном объёме.

Указанный состав преступлений в соответствии с УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы или штрафом до 800 тыс. рублей.