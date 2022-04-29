ЗАМАНА - В Дагестане мужчину осудили за подделку документов

В Дагестане мужчину осудили за подделку документов

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29 апреля, 2022. Пятница 12:19
В Дагестане мужчину осудили за подделку документов

 25 марта Буйнакским городским судом РД признан виновным  ведущий эксперт Управления архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений  администрации  городского округа   «город  Буйнакск» Шамилов М.А.  в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат), ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

В Дагестане мужчину осудили за подделку документов
Происшествия

На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов установлено, что Шамилов М.А. в 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан», путем предоставления поддельных документов об отсутствии зарегистрированного на него жилого помещения, незаконно  получил бюджетные средства на сумму свыше 720 тыс. рублей.

Суд приговорил Шамилова  М.А.   к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 2 года, а также взысканию с осужденного в пользу Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Республики Дагестан причинённого ущерба в полном объёме.

Указанный состав преступлений в соответствии с УК РФ предусматривает  наказание до 5 лет лишения свободы или штрафом до 800 тыс. рублей.

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