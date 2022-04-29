На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов установлено, что Шамилов М.А. в 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан», путем предоставления поддельных документов об отсутствии зарегистрированного на него жилого помещения, незаконно получил бюджетные средства на сумму свыше 720 тыс. рублей.
Суд приговорил Шамилова М.А. к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 2 года, а также взысканию с осужденного в пользу Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Республики Дагестан причинённого ущерба в полном объёме.
Указанный состав преступлений в соответствии с УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы или штрафом до 800 тыс. рублей.