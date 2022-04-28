По сведениям правоохранителей, рядом с водоемом были найдены вещи мальчиков. По информации Следственного управления СК РФ, идет поиски еще одного ребенка. Ранее мы писали, что тело одного из мальчиков было обнаружено.
Следователи Дагестана сообщают о третьем пропавшем ребенке
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2022. Четверг 00:34
В Дагестане обнаружили тела двух детей, ушедших из дома в неизвестном направлении. Выяснилось, что мальчики утонули в водоеме.
Последнее от Дарья
- В Кремле назвали одной из причин трагедии на Украине националистскую политику Киева
- Рояль «Ritmuller» за 2 млн рублей установили в Махачкалинской ДШИ №7
- Имя Фазу Алиевой присвоено Дому культуры в Хунзахском районе
- Десятилетний Ибрагим Магомедов из Махачкалы стал героем популярного сериала
- Тело одного из пропавших детей в Бабаюртовском районе найдено в водоеме