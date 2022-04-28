ЗАМАНА - Следователи Дагестана сообщают о третьем пропавшем ребенке

Следователи Дагестана сообщают о третьем пропавшем ребенке

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28 апреля, 2022. Четверг 00:34
Следователи Дагестана сообщают о третьем пропавшем ребенке

В Дагестане обнаружили тела двух детей, ушедших из дома в неизвестном направлении. Выяснилось, что мальчики утонули в водоеме.

Следователи Дагестана сообщают о третьем пропавшем ребенке
Происшествия

По сведениям правоохранителей, рядом с водоемом были найдены вещи мальчиков. По информации Следственного управления СК РФ, идет поиски еще одного ребенка. Ранее мы писали, что тело одного из мальчиков было обнаружено.

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