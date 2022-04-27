Накануне заявлялось, что в сгоревшей машине в районе аэропорта Махачкалы нашли тело полицейского.
По сведениям ведомства, погибшим оказался работник УМВД Каспийска. Руководство МВД региона по данному инциденту начало проверку.
Тело работника МВД обнаружено в сгоревшем автомобиле в Карабудахкентском районе, информирует надзорное ведомство.
Накануне заявлялось, что в сгоревшей машине в районе аэропорта Махачкалы нашли тело полицейского.
По сведениям ведомства, погибшим оказался работник УМВД Каспийска. Руководство МВД региона по данному инциденту начало проверку.
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