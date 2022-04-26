Полицейский спас тонущую девочку в пригороде Махачкалы

Инцидент произошел 17 апреля в поселке Тюбе. Пребывая в гостях у друзей, сотрудник ИВС ОМВД РФ по Кумторкалинскому району Магомед Хадисов услышал шум и детские крики о помощи. Добежав до канала, он увидел тонущего ребенка – девочка, захлебываясь, уходила с головой под воду. Хадисов, не задумываясь, прыгнул в воду, подхватил ее и поспешил к берегу, вытащить девочку ему помогли очевидцы. Не дожидаясь скорой помощи, полицейский оказал первую медицинскую помощь, после чего пострадавшая пришла в сознание. Далее ребенок был госпитализирован. В ходе разбирательства инцидента было выявлено, что девочка, играя с детьми, по неосторожности сорвалась в канал.

