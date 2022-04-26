Инцидент произошел 17 апреля в поселке Тюбе. Пребывая в гостях у друзей, сотрудник ИВС ОМВД РФ по Кумторкалинскому району Магомед Хадисов услышал шум и детские крики о помощи.
Добежав до канала, он увидел тонущего ребенка – девочка, захлебываясь, уходила с головой под воду. Хадисов, не задумываясь, прыгнул в воду, подхватил ее и поспешил к берегу, вытащить девочку ему помогли очевидцы. Не дожидаясь скорой помощи, полицейский оказал первую медицинскую помощь, после чего пострадавшая пришла в сознание. Далее ребенок был госпитализирован.
В ходе разбирательства инцидента было выявлено, что девочка, играя с детьми, по неосторожности сорвалась в канал.
Полицейский спас тонущую девочку в пригороде Махачкалы
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2022. Вторник 16:27
В пригородном поселке Махачкалы сотрудник полиции спас тонущего в канале 8-летнего ребенка, информирует пресс-служба МВД по республике.
Инцидент произошел 17 апреля в поселке Тюбе. Пребывая в гостях у друзей, сотрудник ИВС ОМВД РФ по Кумторкалинскому району Магомед Хадисов услышал шум и детские крики о помощи.
Добежав до канала, он увидел тонущего ребенка – девочка, захлебываясь, уходила с головой под воду. Хадисов, не задумываясь, прыгнул в воду, подхватил ее и поспешил к берегу, вытащить девочку ему помогли очевидцы. Не дожидаясь скорой помощи, полицейский оказал первую медицинскую помощь, после чего пострадавшая пришла в сознание. Далее ребенок был госпитализирован.
В ходе разбирательства инцидента было выявлено, что девочка, играя с детьми, по неосторожности сорвалась в канал.
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