Случай произошел в селе Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района Дагестана около 22:30 мск 20 апреля. По полученным сведениям, пятеро подростков ездили на автомобиле марки Mercedes-Benz, за рулем которого находился один из них, 17-летний юноша. Подросток не справился с управлением и машина опрокинулась в реку. Трое несовершеннолетних, пассажиры автомобиля, скончались на месте трагедии, не сумев выбраться из салона, двое спаслись.
В Дагестане трое подростков погибли при падении автомобиля в реку
- Автор Дарья
- 21 апреля, 2022. Четверг 08:22
Трое несовершеннолетних погибли в Дагестане в результате падения в реку машины, которой управлял один из них, информирует пресс-служба ГУ МВД по республике.
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