В Дагестане трое подростков погибли при падении автомобиля в реку

Трое несовершеннолетних погибли в Дагестане в результате падения в реку машины, которой управлял один из них, информирует пресс-служба ГУ МВД по республике.

Случай произошел в селе Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района Дагестана около 22:30 мск 20 апреля. По полученным сведениям, пятеро подростков ездили на автомобиле марки Mercedes-Benz, за рулем которого находился один из них, 17-летний юноша. Подросток не справился с управлением и машина опрокинулась в реку. Трое несовершеннолетних, пассажиры автомобиля, скончались на месте трагедии, не сумев выбраться из салона, двое спаслись.