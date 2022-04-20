ЗАМАНА - Заместителя главврача детской больницы в Дагестане уволили из-за нарушений

Заместителя главврача детской больницы в Дагестане уволили из-за нарушений

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20 апреля, 2022. Среда 14:08
Заместителя главврача детской больницы в Дагестане уволили из-за нарушений

Заместителя главврача в ГБУ Дагестана «Детская городская клиническая больница» уволили с поста из-за нарушений законодательства, информирует прокуратура региона.

Заместителя главврача детской больницы в Дагестане уволили из-за нарушений
Происшествия

Как заявляет надзорный орган, прокуратура Махачкалы осуществила проверку исполнения законодательства. В ходе нее были обнаружены нарушения требований законодательства о контрактной системе в области закупок.

«Так, поставка препаратов по договору проведена без согласования цен, необходимый протокол не составлен. Кроме того, проверка нашла факт назначения на пост заместителя главврача по административно-хозяйственной части лица, квалификация которого не соответствовала требованиям: у него отсутствовало высшее образование», – уточняет ведомство.

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