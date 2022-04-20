ЗАМАНА - Двое человек пострадали в перестрелке в Дагогнях

Двое человек пострадали в перестрелке в Дагогнях

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20 апреля, 2022. Среда 09:22
Двое человек пострадали в перестрелке в Дагогнях

Как информирует МВД по республике, участники перестрелки в Дагестанских огнях арестованы. 

Двое человек пострадали в перестрелке в Дагогнях
Происшествия

По сведениям ведомства, 5 человек собирались обсудить ранее случившийся конфликт. На встречу обе стороны прибыли с оружием.  По предварительным данным, погибших в перестрелке нет. Двое из участников госпитализированы, после осмотра медиков один был возвращен домой.

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