По сведениям ведомства, 5 человек собирались обсудить ранее случившийся конфликт. На встречу обе стороны прибыли с оружием. По предварительным данным, погибших в перестрелке нет. Двое из участников госпитализированы, после осмотра медиков один был возвращен домой.
Двое человек пострадали в перестрелке в Дагогнях
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 09:22
Как информирует МВД по республике, участники перестрелки в Дагестанских огнях арестованы.
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