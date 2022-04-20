Двое человек пострадали в перестрелке в Дагогнях

По сведениям ведомства, 5 человек собирались обсудить ранее случившийся конфликт. На встречу обе стороны прибыли с оружием. По предварительным данным, погибших в перестрелке нет. Двое из участников госпитализированы, после осмотра медиков один был возвращен домой.