ЗАМАНА - Мать с трехмесячным младенцем погибли в ДТП под Кизилюртом

Мать с трехмесячным младенцем погибли в ДТП под Кизилюртом

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18 апреля, 2022. Понедельник 09:35
Мать с трехмесячным младенцем погибли в ДТП под Кизилюртом

В результате аварии в Кизилюртовском районе скончались женщина и младенец, еще 3 человека получили травмы, информирует пресс-служба МВД по республике.

Мать с трехмесячным младенцем погибли в ДТП под Кизилюртом
Происшествия

ДТП случилось на 771 километре автомобильной дороги «Кавказ». «31-летний мужчина из Гумбетовского района, находясь за автомобилем «LADA Priora», выехал на полосу встречного движения и врезался в «Mercedes-Benz» под управлением 37-летнего дагестанца», – отмечает ведомство.

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