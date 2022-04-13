ЗАМАНА - Сухая трава продолжает гореть в Гергебильском районе

Сухая трава продолжает гореть в Гергебильском районе

Автор
13 апреля, 2022. Среда 11:34
Сухая трава продолжает гореть в Гергебильском районе

На пастбище около села Кудутль продолжает гореть трава, информирует МЧС по республике.

Сухая трава продолжает гореть в Гергебильском районе
Происшествия

«В тушении пожара участвуют 31 человек и 2 единицы техники от МЧС и лесопожарного центра», – заявляет ведомство.

Угрозы селу нет.

Стоит напомнить, что пожар на пастбище начался вчера днем. 

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top