«В тушении пожара участвуют 31 человек и 2 единицы техники от МЧС и лесопожарного центра», – заявляет ведомство.
Угрозы селу нет.
Стоит напомнить, что пожар на пастбище начался вчера днем.
На пастбище около села Кудутль продолжает гореть трава, информирует МЧС по республике.
«В тушении пожара участвуют 31 человек и 2 единицы техники от МЧС и лесопожарного центра», – заявляет ведомство.
Угрозы селу нет.
Стоит напомнить, что пожар на пастбище начался вчера днем.
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