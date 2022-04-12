ЗАМАНА - И.о директора «Водоканал» Каспийска предъявили обвинение по делу о массовом отравлении

И.о директора «Водоканал» Каспийска предъявили обвинение по делу о массовом отравлении

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12 апреля, 2022. Вторник 10:52
И.о директора «Водоканал» Каспийска предъявили обвинение по делу о массовом отравлении

И.о. руководителя муниципальной унитарной компании «Водоканал» Каспийск получил обвинение по делу о массовом отравлении горожан питьевой водой, информирует пресс-служба СУ СК республики.

И.о директора «Водоканал» Каспийска предъявили обвинение по делу о массовом отравлении
Происшествия

Как заявляет следствие, обвиняемый, будучи 15 марта текущего года предупрежден территориальным отделом Роспотребнадзора региона о необходимости перед подачей воды производства отбора из всех водовозов и резервуаров проб воды на лабораторное исследование, осуществить промывку и дезинфекцию сетей, в установленном порядке не выполнив эти требования, допустил подачу воды горожанам ненадлежащего качества. Из-за этого в марте в больницы Каспийска обратились 100 человек, из них 69 несовершеннолетних. У них обнаружилась инфекция, причина которой является питье водопроводной воды.

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