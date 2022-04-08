«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявляет пресс-служба учреждения. Стоит заметить, что по этому происшествию открыто уголовное дело по статье 238 Уголовного Кодекса России (оказание услуг, которые не отвечают правилам безопасности жизни или здоровья граждан).
Прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в ТЦ Махачкалы
- Автор Дарья
- 08 апреля, 2022. Пятница 16:05
Прокуратура Дагестана начала проверку по факту падения лифта в здании ТЦ в Махачкале, информирует надзорное ведомство.
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