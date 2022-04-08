ЗАМАНА - Прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в ТЦ Махачкалы

Прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в ТЦ Махачкалы

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08 апреля, 2022. Пятница 16:05
Прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в ТЦ Махачкалы

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту падения лифта в здании ТЦ в Махачкале, информирует надзорное ведомство.

Прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в ТЦ Махачкалы
Происшествия

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявляет пресс-служба учреждения. Стоит заметить, что по этому происшествию открыто уголовное дело по статье 238 Уголовного Кодекса России (оказание услуг, которые не отвечают правилам безопасности жизни или здоровья граждан).

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