Прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в ТЦ Махачкалы

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту падения лифта в здании ТЦ в Махачкале, информирует надзорное ведомство.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявляет пресс-служба учреждения. Стоит заметить, что по этому происшествию открыто уголовное дело по статье 238 Уголовного Кодекса России (оказание услуг, которые не отвечают правилам безопасности жизни или здоровья граждан).