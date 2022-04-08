ЗАМАНА - Сибирскую язву нашли у жителя Дагестана

Сибирскую язву нашли у жителя Дагестана

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08 апреля, 2022. Пятница 13:33
Сибирскую язву нашли у жителя Дагестана

Медики госпитализировали пациента с кожной формой сибирской язвы в Карабудахкентском районе региона. Контактировавшие с ним люди проходят экстренную химиопрофилактику антибактериальными лекарствами, заявляет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона.

Сибирскую язву нашли у жителя Дагестана
Происшествия

"В Карабудахкентском районе выявлен случай кожной формы сибирской язвы. Житель находится в инфекционном стационаре села Гурбуки. <...> Врачи определили круг контактных граждан, у которых есть риск заразиться, они проходят экстренную химиопрофилактику антибактериальными лекарствами", — сообщает ведомство.

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