"В Карабудахкентском районе выявлен случай кожной формы сибирской язвы. Житель находится в инфекционном стационаре села Гурбуки. <...> Врачи определили круг контактных граждан, у которых есть риск заразиться, они проходят экстренную химиопрофилактику антибактериальными лекарствами", — сообщает ведомство.
Сибирскую язву нашли у жителя Дагестана
- Автор Дарья
- 08 апреля, 2022. Пятница 13:33
Медики госпитализировали пациента с кожной формой сибирской язвы в Карабудахкентском районе региона. Контактировавшие с ним люди проходят экстренную химиопрофилактику антибактериальными лекарствами, заявляет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона.
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