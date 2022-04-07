ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе из-за вспышки сибирской язвы объявлен режим карантина

В Карабудахкентском районе из-за вспышки сибирской язвы объявлен режим карантина

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07 апреля, 2022. Четверг 08:14
В Карабудахкентском районе из-за вспышки сибирской язвы объявлен режим карантина

Постановление вчера, 6 апреля, подписал руководитель РД Сергей Меликов.

В Карабудахкентском районе из-за вспышки сибирской язвы объявлен режим карантина
Происшествия

Следуя тексту указа, ограничительный режим введен рядом с селом Кака-Шура и распространяется он на 5 километров от эпицентра. Сам режим карантина будет действовать до 21 апреля.

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