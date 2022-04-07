Следуя тексту указа, ограничительный режим введен рядом с селом Кака-Шура и распространяется он на 5 километров от эпицентра. Сам режим карантина будет действовать до 21 апреля.
В Карабудахкентском районе из-за вспышки сибирской язвы объявлен режим карантина
- Автор Мадина
- 07 апреля, 2022. Четверг 08:14
Постановление вчера, 6 апреля, подписал руководитель РД Сергей Меликов.
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