В Карабудахкентском районе из-за вспышки сибирской язвы объявлен режим карантина

Следуя тексту указа, ограничительный режим введен рядом с селом Кака-Шура и распространяется он на 5 километров от эпицентра. Сам режим карантина будет действовать до 21 апреля.