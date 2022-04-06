На месте осуществляют работу восемь единиц техники от МБУ «Махачкала-1» и три единицы техники от министерства природы субъекта.
Процесс пребывает на контроле ГУ МЧС РФ по региону.
На полигоне твердых бытовых отходов в Махачкале на общей площади 2 га идет тление, наблюдается дым, есть отдельные очаги огня, информирует МЧС по региону.
На месте осуществляют работу восемь единиц техники от МБУ «Махачкала-1» и три единицы техники от министерства природы субъекта.
Процесс пребывает на контроле ГУ МЧС РФ по региону.
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