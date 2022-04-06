ЗАМАНА - В Махачкале тушат тлеющий полигон ТБО

В Махачкале тушат тлеющий полигон ТБО

Автор
06 апреля, 2022. Среда 16:21
В Махачкале тушат тлеющий полигон ТБО

На полигоне твердых бытовых отходов в Махачкале на общей площади 2 га идет тление, наблюдается дым, есть отдельные очаги огня, информирует МЧС по региону.

В Махачкале тушат тлеющий полигон ТБО
Происшествия

На месте осуществляют работу восемь единиц техники от МБУ «Махачкала-1» и три единицы техники от министерства природы субъекта.

Процесс пребывает на контроле ГУ МЧС РФ по региону.

Прочитано 35 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top