В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера центральной бухгалтерии Центра финансового обеспечения МВД по РД

СК РФ по Дагестану открыло уголовное дело в отношении главного бухгалтера центральной бухгалтерии Центра финансового обеспечения МВД по региону, капитана внутренней службы Щащаевой Д.Ц. по части 4 ст.160 Уголовного Кодекса России.

Выявлено, что подозреваемая, находясь на посту главного бухгалтера, проводила хищение денежных средств фонда оплаты труда ОМВД России по Каспийску. В период с 2014 по 2018 годы она, имея в распоряжении ключи электронной цифровой подписи и доступ к банковскому счету отдела полиции, сговорилась с неизвестными работниками МВД по региону, дабы внести ложные данные в банковские реестры. Этим путем Щащаева зачислила денежные средства фонда оплаты труда в размере 1 255 350 рублей на личный банковский счет и счета третьих лиц.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает наказание до 10 лет тюремного заключения и штраф до 1 млн рублей.