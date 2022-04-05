ЗАМАНА - В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера центральной бухгалтерии Центра финансового обеспечения МВД по РД

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера центральной бухгалтерии Центра финансового обеспечения МВД по РД

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05 апреля, 2022. Вторник 21:24
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера центральной бухгалтерии Центра финансового обеспечения МВД по РД

СК РФ по Дагестану открыло уголовное дело в отношении главного бухгалтера центральной бухгалтерии Центра финансового обеспечения МВД по региону, капитана внутренней службы Щащаевой Д.Ц. по части 4 ст.160 Уголовного Кодекса России.

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера центральной бухгалтерии Центра финансового обеспечения МВД по РД
Происшествия

Выявлено, что подозреваемая, находясь на посту главного бухгалтера, проводила хищение денежных средств фонда оплаты труда ОМВД России по Каспийску. В период с 2014 по 2018 годы она, имея в распоряжении ключи электронной цифровой подписи и доступ к банковскому счету отдела полиции, сговорилась с неизвестными работниками МВД по региону, дабы внести ложные данные в банковские реестры. Этим путем Щащаева зачислила денежные средства фонда оплаты труда в размере 1 255 350 рублей на личный банковский счет и счета третьих лиц.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает наказание до 10 лет тюремного заключения и штраф до 1 млн рублей.

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