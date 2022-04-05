Уроженца Дагестана задержали за стрельбу на кладбище

Выявлено, что мужчина открыл стрельбу на территории кладбища. Его действия были направлены в сторону двух мужчин: один из них погиб на месте, другой с ранениями находится в больнице. Преступник сбежал с места убийства, но полиция нашла его и задержала.

