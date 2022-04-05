Выявлено, что мужчина открыл стрельбу на территории кладбища. Его действия были направлены в сторону двух мужчин: один из них погиб на месте, другой с ранениями находится в больнице.
Преступник сбежал с места убийства, но полиция нашла его и задержала.
Уроженца Дагестана задержали за стрельбу на кладбище
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 14:11
Полиция задержала 39-летнего мужчину из Карабудахкентского района, которого подозревают в убийстве, информирует пресс-служба МВД по республике.
Выявлено, что мужчина открыл стрельбу на территории кладбища. Его действия были направлены в сторону двух мужчин: один из них погиб на месте, другой с ранениями находится в больнице.
Преступник сбежал с места убийства, но полиция нашла его и задержала.
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