ЗАМАНА - В Махачкале в результате ДТП пострадала 9-летняя девочка

В Махачкале в результате ДТП пострадала 9-летняя девочка

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05 апреля, 2022. Вторник 13:19
В Махачкале в результате ДТП пострадала 9-летняя девочка

Накануне в Махачкале в результате ДТП получил травмы 9-летний ребенок, информирует пресс-служба МВД по региону.

В Махачкале в результате ДТП пострадала 9-летняя девочка
Происшествия

«Около 13:00, в Махачкале, на улице Лермонтова, 28-летний мужчина из Шамильского района, находясь за рулем «ВАЗ-111930», совершил наезд на малолетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате 9-летний ребенок с различными травмами попал больницу», – сообщает ведомство.

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