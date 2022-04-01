ЗАМАНА - Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Буйнакском районе

Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Буйнакском районе

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01 апреля, 2022. Пятница 17:00
Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Буйнакском районе

Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте в результате аварии, случившейся накануне, на 13 км автодороги «Буйнакск - Кизилюрт», информирует МВД по республике.

Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Буйнакском районе
Происшествия

По сведениям надзорного органа, вчера, 31 марта, приблизительно в 14:25, 25-летний мужчина из Левашинского района, находясь за рулем «ВАЗ-2114», выехал на сторону встречного движения и врезался в «КАМАЗ-53212», которым управлял 20-летний парень. По данному инциденту собран материал для последующего принятия процессуального решения.

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