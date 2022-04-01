Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Буйнакском районе

Автор Мадина

Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте в результате аварии, случившейся накануне, на 13 км автодороги «Буйнакск - Кизилюрт», информирует МВД по республике.