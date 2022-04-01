По полученным сведениям, два автомобиля перекрыли дорогу проезжающей машине и начали стрельбу. Водитель одной из машин ранен.
На месте инцидента находятся работники полиции. Подробности будут обновляться.
Стрельба случилась в районе Новой автостанции в Махачкале, сообщает агентство РИА "Дагестан".
По полученным сведениям, два автомобиля перекрыли дорогу проезжающей машине и начали стрельбу. Водитель одной из машин ранен.
На месте инцидента находятся работники полиции. Подробности будут обновляться.
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