ЗАМАНА - В районе Новой автостанции в Махачкале произошла стрельба

В районе Новой автостанции в Махачкале произошла стрельба

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01 апреля, 2022. Пятница 14:29
В районе Новой автостанции в Махачкале произошла стрельба

Стрельба случилась в районе Новой автостанции в Махачкале, сообщает агентство РИА "Дагестан".

В районе Новой автостанции в Махачкале произошла стрельба
Происшествия

По полученным сведениям, два автомобиля перекрыли дорогу проезжающей машине и начали стрельбу. Водитель одной из машин ранен.

На месте инцидента находятся работники полиции. Подробности будут обновляться.

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