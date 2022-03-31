ЗАМАНА - Горит газовоз и административные помещения АЗС – МЧС Дагестана

Горит газовоз и административные помещения АЗС – МЧС Дагестана

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31 марта, 2022. Четверг 09:53
Горит газовоз и административные помещения АЗС – МЧС Дагестана

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, загорелись газовоз и административные помещения автозаправочной станции.

Горит газовоз и административные помещения АЗС – МЧС Дагестана
Происшествия

По сведениям учреждения, в 08:45 по системе 112 поступило сообщение о возгорании на АЗС "Аско" на территории Каякентского района.

«В 08:56 приехала пожарная машина. По предварительным сведениям, жертв нет», – уточняет МЧС.

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