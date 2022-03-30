ЗАМАНА - Руководителя спортшколы в Дагестане освободили от поста за отсутствие стажа

Руководителя спортшколы в Дагестане освободили от поста за отсутствие стажа

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30 марта, 2022. Среда 17:00
Руководителя спортшколы в Дагестане освободили от поста за отсутствие стажа

Прокуратура Тляратинского района выявила, что исполняющий обязанности руководителя аппарата отдела образования администрации муниципального района назначил на пост главы Тляратинской ДЮСШ местного жителя, опыт которого не соответствовал установленным требованиям.

Руководителя спортшколы в Дагестане освободили от поста за отсутствие стажа
Происшествия

Прокуратура района на незаконное постановление о назначении руководителя МКУ ДО ДЮСШ назначила протест. По итогам его рассмотрения решение было отменено, а глава МКОУ ДЮСШ освобожден от поста.

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