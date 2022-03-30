Руководителя спортшколы в Дагестане освободили от поста за отсутствие стажа

Автор Мадина

Прокуратура Тляратинского района выявила, что исполняющий обязанности руководителя аппарата отдела образования администрации муниципального района назначил на пост главы Тляратинской ДЮСШ местного жителя, опыт которого не соответствовал установленным требованиям.