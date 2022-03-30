Прокуратура района на незаконное постановление о назначении руководителя МКУ ДО ДЮСШ назначила протест. По итогам его рассмотрения решение было отменено, а глава МКОУ ДЮСШ освобожден от поста.
Руководителя спортшколы в Дагестане освободили от поста за отсутствие стажа
- Автор Мадина
- 30 марта, 2022. Среда 17:00
Прокуратура Тляратинского района выявила, что исполняющий обязанности руководителя аппарата отдела образования администрации муниципального района назначил на пост главы Тляратинской ДЮСШ местного жителя, опыт которого не соответствовал установленным требованиям.
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