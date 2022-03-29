По делу о массовом отравлении детей в Каспийске задержан и.о директора водоканала

Автор Мадина

По подозрению в оказании услуг, которые не отвечали правилам безопасности здоровья абонентов, повлекшее пищевое отравление несовершеннолетних, арестован исполняющий обязанности руководителя водоснабжающей компании Каспийска, информирует пресс-служба Следственного управления Дагестана.