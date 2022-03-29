«В ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении такого преступления задержан исполняющий обязанности руководителя организации «Водоканал» Каспийска», — сообщает Следственный комитет по региону. В данный момент проходит следственный процесс, который направлен на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании ему меры наказания.
По делу о массовом отравлении детей в Каспийске задержан и.о директора водоканала
- Автор Мадина
- 29 марта, 2022. Вторник 11:41
По подозрению в оказании услуг, которые не отвечали правилам безопасности здоровья абонентов, повлекшее пищевое отравление несовершеннолетних, арестован исполняющий обязанности руководителя водоснабжающей компании Каспийска, информирует пресс-служба Следственного управления Дагестана.
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