Россиянин накопил в квартире мусора на несколько КАМАЗов

Пресс-служба ведомства сообщает, что из дома номер 39/1 на улице Елизаровых уже вывезли 3 грузовика с ненужными вещами — примерно половина всего объема, как отмечают приставы. Такое количество мусора в свою квартиру 82-летний пенсионер принес за несколько лет со свалки. Антисанитария создала неудобство для соседей по многоквартирному зданию, которые с помощью управляющей компании подали иск в суд. В суде мужчину обязали избавить квартиру от мусора и провести дезинфекцию, но пенсионер проигнорировал решение. Далее гражданина за неисполнение требований несколько раз оштрафовали приставы, но и это не побудило его вывезти хлам. В томском ФССП заметили, что вывозить мусор по решению суда с этого адреса им приходится не в первый раз.