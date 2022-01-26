Пресс-служба ведомства сообщает, что из дома номер 39/1 на улице Елизаровых уже вывезли 3 грузовика с ненужными вещами — примерно половина всего объема, как отмечают приставы. Такое количество мусора в свою квартиру 82-летний пенсионер принес за несколько лет со свалки. Антисанитария создала неудобство для соседей по многоквартирному зданию, которые с помощью управляющей компании подали иск в суд. В суде мужчину обязали избавить квартиру от мусора и провести дезинфекцию, но пенсионер проигнорировал решение. Далее гражданина за неисполнение требований несколько раз оштрафовали приставы, но и это не побудило его вывезти хлам. В томском ФССП заметили, что вывозить мусор по решению суда с этого адреса им приходится не в первый раз.
Россиянин накопил в квартире мусора на несколько КАМАЗов
- Автор Мадина
- 26 января, 2022. Среда 10:52
В Томске судебные приставы обязали очистить квартиру пенсионера от хлама с помощью КАМАЗов. Для принудительного освобождения жилья гражданина от собранного мусора работникам ФССП по Томской области потребовалось несколько грузовиков, информирует «Интерфакс».
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