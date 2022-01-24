ЗАМАНА - Более 300 договоров на аренду земель пропали из архива Минимущества РД

Более 300 договоров на аренду земель пропали из архива Минимущества РД

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24 января, 2022. Понедельник 13:07
Более 300 договоров на аренду земель пропали из архива Минимущества РД

Руководитель Минимущества региона Заур Эминов в рамках интервью на ТВ озвучил версию, что документы могли забрать экс-сотрудники ведомства.

Более 300 договоров на аренду земель пропали из архива Минимущества РД
Происшествия

Он заметил, что на восстановление сведений по украденным документам ушло много времени и в данный момент ведомство работает над тем, чтобы внедрить электронный продукт учета договоров аренды.

 

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