Он заметил, что на восстановление сведений по украденным документам ушло много времени и в данный момент ведомство работает над тем, чтобы внедрить электронный продукт учета договоров аренды.
Более 300 договоров на аренду земель пропали из архива Минимущества РД
- Автор Мадина
- 24 января, 2022. Понедельник 13:07
Руководитель Минимущества региона Заур Эминов в рамках интервью на ТВ озвучил версию, что документы могли забрать экс-сотрудники ведомства.
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