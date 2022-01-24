ДТП случилось 22 января. «Приора», которая направлялась в сторону аэропорта, задавила 56-летнего велосипедиста. От полученных травм он погиб на месте.
В момент ДТП велосипедист переезжал проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода.
Велосипедист скончался в результате аварии на автодороге Махачкала – Каспийск – Аэропорт. Мужчину сбил 21-летний водитель «Приоры», информирует пресс-служба МВД по региону.
ДТП случилось 22 января. «Приора», которая направлялась в сторону аэропорта, задавила 56-летнего велосипедиста. От полученных травм он погиб на месте.
В момент ДТП велосипедист переезжал проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода.
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