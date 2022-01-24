ЗАМАНА - На трассе Махачкала – Аэропорт насмерть сбили велосипедиста

На трассе Махачкала – Аэропорт насмерть сбили велосипедиста

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24 января, 2022. Понедельник 09:06
На трассе Махачкала – Аэропорт насмерть сбили велосипедиста

Велосипедист скончался в результате аварии на автодороге Махачкала – Каспийск – Аэропорт. Мужчину сбил 21-летний водитель «Приоры», информирует пресс-служба МВД по региону.

На трассе Махачкала – Аэропорт насмерть сбили велосипедиста
Происшествия

ДТП случилось 22 января. «Приора», которая направлялась в сторону аэропорта, задавила 56-летнего велосипедиста. От полученных травм он погиб на месте.

В момент ДТП велосипедист переезжал проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода.

 

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