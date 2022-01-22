В Дагестане произошло два землетрясения

Система USGS зафиксировала в 19:07 землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в Каспийском море в 30 километрах от населенного пункта Сулак. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Толчки чувствовались в Махачкале и Каспийске. Сведений о травмах и разрушениях нет.