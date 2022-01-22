На границе Казбековского и Буйнакского районов произошло землетрясение магнитудой 3,4 с точкой эпицентра на глубине 8 километров. Информации о жертвах нет.
В Дагестане произошло два землетрясения
- Автор Мадина
- 22 января, 2022. Суббота 01:46
Система USGS зафиксировала в 19:07 землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в Каспийском море в 30 километрах от населенного пункта Сулак. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Толчки чувствовались в Махачкале и Каспийске. Сведений о травмах и разрушениях нет.
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