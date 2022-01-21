Угрозы минирования школ Махачкалы оказались ложными

Школы Махачкалы и прилегающие к ним территории обследованы полицейскими после угрозы минирования, информирует пресс-служба МВД по региону.

Вчера, 20 января, на почту МЧС по региону пришло сообщение от неизвестного лица о минировании всех школ города. Незамедлительно после поступления в дежурную часть регионального МВД тревожного сообщения все силы ведомства были брошены на исследование учебных заведений, помещений и прилегающих территорий.



«Школы Махачкалы исследованы. Причин для беспокойства нет», – заявляет МВД.