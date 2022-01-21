ЗАМАНА - Угрозы минирования школ Махачкалы оказались ложными

Угрозы минирования школ Махачкалы оказались ложными

Автор
21 января, 2022. Пятница 11:39
Угрозы минирования школ Махачкалы оказались ложными

Школы Махачкалы и прилегающие к ним территории обследованы полицейскими после угрозы минирования, информирует пресс-служба МВД по региону. 

Угрозы минирования школ Махачкалы оказались ложными
Происшествия

Вчера, 20 января, на почту МЧС по региону пришло сообщение от неизвестного лица о минировании всех школ города. Незамедлительно после поступления в дежурную часть регионального МВД тревожного сообщения все силы ведомства были брошены на исследование учебных заведений, помещений и прилегающих территорий. 

«Школы Махачкалы исследованы. Причин для беспокойства нет», – заявляет МВД.

 

Прочитано 75 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top