Вчера, 20 января, на почту МЧС по региону пришло сообщение от неизвестного лица о минировании всех школ города. Незамедлительно после поступления в дежурную часть регионального МВД тревожного сообщения все силы ведомства были брошены на исследование учебных заведений, помещений и прилегающих территорий.
«Школы Махачкалы исследованы. Причин для беспокойства нет», – заявляет МВД.
Угрозы минирования школ Махачкалы оказались ложными
- Автор Мадина
- 21 января, 2022. Пятница 11:39
Школы Махачкалы и прилегающие к ним территории обследованы полицейскими после угрозы минирования, информирует пресс-служба МВД по региону.
Вчера, 20 января, на почту МЧС по региону пришло сообщение от неизвестного лица о минировании всех школ города. Незамедлительно после поступления в дежурную часть регионального МВД тревожного сообщения все силы ведомства были брошены на исследование учебных заведений, помещений и прилегающих территорий.
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