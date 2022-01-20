ЗАМАНА - Работник больницы в Кизилюрте осужден за подделку сведений о вакцинации

Работник больницы в Кизилюрте осужден за подделку сведений о вакцинации

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20 января, 2022. Четверг 13:44
Работник больницы в Кизилюрте осужден за подделку сведений о вакцинации

Кизилюртовский городской суд привлек к уголовной ответственности сотрудника отдела информационных технологий ГБУ Дагестана «Кизилюртовская центральная городская больница» Р. Магомедова за поддельные документы о вакцинации граждан.

Работник больницы в Кизилюрте осужден за подделку сведений о вакцинации
Происшествия

Бывший работник больницы получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права работать в области IT на 2 года, уточняет Управление ФСБ региона.

 

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