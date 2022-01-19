ЗАМАНА - В Красноярском крае отменили эвакуации в школах из-за ложных минирований

В Красноярском крае отменили эвакуации в школах из-за ложных минирований

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19 января, 2022. Среда 08:09
В Красноярском крае отменили эвакуации в школах из-за ложных минирований

Руководство Красноярского края отменило эвакуацию в школах из-за информации о ложных минированиях. Учебные заведения пребывают под охраной МВД и Росгвардии, информирует ТАСС.

В Красноярском крае отменили эвакуации в школах из-за ложных минирований
Происшествия

"Сегодня после появления новых заявлений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в школах начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все учебные учреждения города взяты под круглосуточную охрану сотрудниками МВД и Росгвардии", — сообщает источник агентства.

 

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