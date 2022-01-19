В Красноярском крае отменили эвакуации в школах из-за ложных минирований

"Сегодня после появления новых заявлений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в школах начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все учебные учреждения города взяты под круглосуточную охрану сотрудниками МВД и Росгвардии", — сообщает источник агентства.