ЗАМАНА - СК открыл дело в отношении руководителя Шамильского района Дагестана

СК открыл дело в отношении руководителя Шамильского района Дагестана

Автор
18 января, 2022. Вторник 01:51
СК открыл дело в отношении руководителя Шамильского района Дагестана

Следователи Дагестана начали уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении лидера Шамильского района, информирует вчера, 17 января, пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

СК открыл дело в отношении руководителя Шамильского района Дагестана
Происшествия

"Следственное управление СК России по региону по сведениям УЭБиПК МВД республики открыло уголовное дело в отношении руководителя МО "Шамильский район" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК России ("Подделка официального документа")", — сообщает пресс-служба.

 

Прочитано 39 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top