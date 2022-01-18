"Следственное управление СК России по региону по сведениям УЭБиПК МВД республики открыло уголовное дело в отношении руководителя МО "Шамильский район" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК России ("Подделка официального документа")", — сообщает пресс-служба.
СК открыл дело в отношении руководителя Шамильского района Дагестана
- Автор Мадина
- 18 января, 2022. Вторник 01:51
Следователи Дагестана начали уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении лидера Шамильского района, информирует вчера, 17 января, пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
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