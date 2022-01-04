ЗАМАНА - В Дагестане сотрудник Росгвардии спас при пожаре семью

В Дагестане сотрудник Росгвардии спас при пожаре семью

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04 января, 2022. Вторник 01:50
В Дагестане сотрудник Росгвардии спас при пожаре семью

Росгвардеец спас в Кизилюрте при возгорании 5-х человек, в том числе 3-х детей, информирует РИА Дагестан.

В Дагестане сотрудник Росгвардии спас при пожаре семью
Происшествия

Герой истории начал эвакуацию людей из дома, спустился в подвал и своими силами потушил огонь.

Жители дома поблагодарили молодого человека за храбрость и проделанную работу.

 

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