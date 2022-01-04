Герой истории начал эвакуацию людей из дома, спустился в подвал и своими силами потушил огонь.
Жители дома поблагодарили молодого человека за храбрость и проделанную работу.
Росгвардеец спас в Кизилюрте при возгорании 5-х человек, в том числе 3-х детей, информирует РИА Дагестан.
Герой истории начал эвакуацию людей из дома, спустился в подвал и своими силами потушил огонь.
Жители дома поблагодарили молодого человека за храбрость и проделанную работу.
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